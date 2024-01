Salute: Schillaci, per il 2024 garantite risorse per il contrasto ai disturbi alimentari pari a 10 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione “garantiremo una messa a disposizione di 10 milioni di euro nel 2024”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, rispondendo a un’interrogazione sul finanziamento del fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. “Gli assistiti potranno accedere a 16 nuove prestazioni specialistiche ambulatoriali e stiamo lavorando per garantire la piena copertura finanziaria a beneficio di tutti i pazienti”, ha concluso. (Rin)