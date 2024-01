Forza Italia: Lotito presiederà congresso provinciale Latina, Di Rubbo candidato coordinatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà il senatore Claudio Lotito a presiedere il congresso provinciale di Forza Italia a Latina che si terrà presso il teatro Ariston di Gaeta sabato 27 gennaio a partire dalle 14:30. Quale coordinatore provinciale è stata proposta la candidatura di Giuseppe Di Rubbo. "Una scelta non casuale che poggia sulla base di un'attenta valutazione basata sul merito, la lealtà e soprattutto la capacità di essere un riferimento non solo nel e per il partito ma per tutti i territori della nostra provincia. Giuseppe Di Rubbo – spiega il coordinatore regionale di Forza Italia Lazio, Claudio Fazzone – darà, con il sostegno di tutti, nuovo impulso a Forza Italia e soprattutto alla sua innata capacità di essere tra la gente e di lavorare esclusivamente nell'interesse dei cittadini. Di concerto con Di Rubbo abbiamo definito e presentato le liste, rappresentative di tutto il territorio, per il coordinamento provinciale e dei delegati al congresso nazionale che si terrà a fine febbraio". (segue) (Com)