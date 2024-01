Forza Italia: Lotito presiederà congresso provinciale Latina, Di Rubbo candidato coordinatore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La condivisione e la collegialità delle scelte, il coinvolgimento dei quadri dirigenziali, nonché di quelli istituzionali a livello locale, provinciale, regionale, nazionale ed europeo, è diventato metodo operativo e di confronto quotidiano che ha consentito, e consente, a Forza Italia di avere costantemente aggiornato il quadro della situazione sia inerente il partito che le esigenze delle comunità di riferimento nonché di formulare le risposte più rapide e risolutive rispetto alle criticità dei singoli territori. "Ho deciso di accettare – spiega Giuseppe Di Rubbo - l'invito del coordinatore regionale Claudio Fazzone, e di tanti amici a candidarmi come coordinatore provinciale di Forza Italia a Latina. L'ho fatto con grande senso di responsabilità, per la grande passione per la politica, per l'attaccamento ai valori che Forza Italia partito di cui sono parte sin dalla sua nascita, rappresenta ed ha sempre rappresentato, e per il profondo legame con i territori. Sono stati questi gli elementi che mi hanno portato a rivedere la decisione di abbandonare la politica e di dedicarmi alla mia famiglia e alla professione", aggiunge Di Rubbo. (segue) (Com)