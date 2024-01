Forza Italia: Lotito presiederà congresso provinciale Latina, Di Rubbo candidato coordinatore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo di fronte una grande sfida, dopo la perdita del nostro presidente Berlusconi, che mira alla riorganizzazione del partito - continua Di Rubbo -. Metto a disposizione del partito la mia esperienza politica ed amministrativa per affermare gli ideali di Forza Italia nel solco dei suoi valori fondanti. Eredito un partito in buona salute protagonista in provincia per consenso, per capacità amministrativa e politica. Con l'aiuto dei rappresentanti istituzionali, degli iscritti e dei simpatizzanti cercherò di mettere a sistema e valorizzare le risorse umane del partito per la crescita della nostra provincia e per rispondere alle istanze dei cittadini elaborando programmi e proposte concrete. Il lavoro di squadra, la pluralità ed il confronto sono e saranno sempre la base su cui innestare le vittorie di oggi e di domani", conclude Di Rubbo. (Com)