Imprese: Urso, a febbraio tavolo su settore bianco per rilanciare filiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Domani convocheremo il tavolo sul “bianco” per definire una politica nazionale di settore con il coinvolgimento di tutti gli attori, anche al fine di “rilanciare una filiera importante del Made in Italy, orgoglio dell'impresa e del lavoro italiano”. È quanto annunciato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha avviato oggi l’iter per l’istituzione di un Tavolo permanente presso il Mimit dedicato al settore dell’elettrodomestico italiano. Domani la convocazione del primo incontro, che avrà luogo nel mese di febbraio a Roma a Palazzo Piacentini, sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy. (Rin)