Ippica: Lollobrigida, Arma riacquista sua funzione a tutela settore

- "Oggi viene ripresa e rinforzata quella che, per oltre 40 anni, è stata una specifica competenza dell'Arma. Restituiamo al mondo dell'ippica un nucleo a sua tutela, in soli 16 mesi". Così il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, intervenendo nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova Unità Ippica del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma, che si è svolta oggi al Masaf. Alla conferenza hanno partecipato il Sottosegretario Patrizio La Pietra, il Generale di Corpo d'Armata Andrea Rispoli, il Generale di Brigata Daniel Melis del Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare e il direttore generale per l'Ippica del ministero Remo Chiodi. "Il Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare, legato a questo dicastero, aveva come compito prioritario, dal 1982, di occuparsi di ippica e tornerà ad essere così. La trasparenza e la legalità costituiscono il naturale presupposto per attuare un radicale processo di riforma e per garantire una maggiore incisività dell'azione ministeriale", ha evidenziato il ministro. (segue) (Rin)