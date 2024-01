Ippica: Lollobrigida, Arma riacquista sua funzione a tutela settore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla base dell'iniziativa, l'obiettivo di rilanciare il settore, considerato strategico per l'economia nazionale, assicurare il mantenimento dell'allevamento dei cavalli e renderlo economicamente produttivo, consentire una gestione funzionale degli ippodromi. Il nuovo nucleo del Cufa, dedicato all'ippica, è composto da 16 Carabinieri: 8 dal reparto operativo centrale di Roma e 8 dai reparti interregionali (2 da Torino, 2 da Parma, 2 da Salerno e 2 da Messina). Le loro attività, in sinergia con le unità territoriali, riguarderanno tutti gli ippodromi d'Italia e cureranno la tutela di tutto ciò che orbita intorno all'Ippica: dal contrasto alle scommesse clandestine all'impiego illecito di denaro pubblico, fino al doping. "L'Arma, nella sua funzione, è un perno per la tutela agroalimentare. L'immagine dei Carabinieri è legata a quella dello Stato. I temi della legalità e della sicurezza sono importanti per ogni attività e impresa. Dove non ci sono queste non è possibile lavorare. Io concepisco lo Stato come un quadro di riferimento normativo che deve dare a chiunque la possibilità di sviluppare la propria attività", ha concluso Lollobrigida. (Rin)