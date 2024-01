Slovenia: gruppo farmaceutico Krka, nel 2023 utile operativo record

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 il gruppo farmaceutico sloveno Krka ha aumentato il proprio fatturato del 5 per cento rispetto all'anno precedente arrivando a 1,81 miliardi di euro. "Nel 2023 abbiamo registrato le vendite più grandi della storia", ha affermato Joze Colaric, presidente del Consiglio di amministrazione e direttore generale dell'azienda, ripreso dalla stampa di Lubiana. "Secondo le prime stime, nonostante la pressione inflazionistica, l'anno scorso abbiamo registrato il maggiore utile operativo, pari a 397,6 milioni di euro. Si tratta del 4 per cento in più rispetto all'anno prima", ha sottolineato. L'anno scorso il gruppo ha registrato una crescita delle vendite nella maggior parte dei mercati n cui è presente. In termini di vendite, la regione più proficua è stata l'Europa dell'Est dove sono stati venduti prodotti per un valore di 594 milioni di euro, cifra che però rappresenta un calo del 5 per cento rispetto al 2022. Segue l'Europa centrale, con un fatturato di 397,1 milioni di euro e una crescita annua del 9 per cento. Nella regione dell'Europa occidentale, sono stati invece venduti prodotti farmaceutici per un valore di 369,6 milioni di euro, con un aumento delle vendite del 13 per cento. (Seb)