Anziani: Schillaci, in Cdm approvato disegno di legge su iniziative inclusione sociale e cura

- Il Consiglio dei ministri di oggi ha approvato in esame preliminare il Decreto legge sulla promozione di “iniziative di inclusione sociale, di politiche per la sostenibilità e la flessibilità dei servizi di cura e di assistenza per le persone anziane”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, rispondendo a un’interrogazione sui provvedimenti attuativi della legge sulla cura degli anziani e delle persone non autosufficienti. “Verranno promossi interventi per prevenire la fragilità e per promuovere l’invecchiamento attivo anche nei luoghi di lavoro. Verrà promosso l’impiego della sanità preventiva e ci saranno incontri tra gli studenti e gli anziani nelle scuole e nelle università”, inoltre “ci sarà il riordino delle attività di assistenza sociale per le persone anziane non autosufficienti”, ha concluso Schillaci. (Rin)