Fvg: assessore Salute, videosorveglianza all’ospedale Pordenone per aumentare sicurezza

- È stato installato un nuovo sistema di videosorveglianza all’ospedale di Pordenone per aumentare la sicurezza del Pronto soccorso ed evitare aggressioni e intimidazioni ai danni del personale sanitario. “Va arginato il clima di violenza ingiustificata e di aggressione continua che si sta diffondendo verso chi opera in sanità e verso chi è chiamato ad assumere scelte anche difficili e impopolari. Senza un recupero del senso di responsabilità si rischia una pericolosa deriva che fa danni al sistema e agli stessi cittadini", ha detto l’assessore regionale alla Salute, intervenendo all’inaugurazione del nuovo impianto. Le telecamere in funzione nell'area monitorano gli ingressi al Pronto soccorso, le sale d'attesa, i corridoi di passaggio alle sale visita e i punti triage. Negli spazi dedicati ai triage si aggiungono a un sistema di allerta a pulsante, attivabile dall'operatore in caso di necessità e direttamente collegato con la questura di Pordenone. Il direttore generale di Asfo, Giuseppe Tonutti, ha annunciato che il sistema di videosorveglianza verrà presto esteso anche agli altri Pronto soccorso dell'azienda e nelle sedi di guardia medica e di altri servizi nei distretti del territorio. Annunciato anche un piano, ancora allo studio, per un sistema di telecamere mobili per gli operatori che prestano servizio a domicilio. (Frt)