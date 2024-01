Cultura: Zingaretti (Pd), presentata interrogazione su tutela piccole etichette discografiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Col nuovo modello di remunerazione voluto da Spotify resteranno tagliati fuori tutti gli autori con meno di mille ascolti. Believe annuncia inoltre l'intenzione con scarsissimo preavviso di cancellare migliaia di account. Decisioni che colpiscono duramente le piccole etichette. Chiediamo con un'interrogazione in Commissione Cultura al Ministro cosa intenda fare per tutelarle". Lo dichiara Nicola Zingaretti, deputato Pd. (Rin)