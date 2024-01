Trasporti: al via confronto pubblico su tranvia Tva, assessore Roma "auspico progetto condiviso"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via a Palazzo Valentini a Roma il ciclo di incontri pubblici sulla tranvia Tva, la linea che collegherà il triangolo Termini-Vaticano-Aurelio, e la cui progettazione è nella fase dello studio di fattibilità tecnico-economica. Ad aprire i lavori del tavolo, che prevede cinque sedute articolate su un arco temporale di una trentina di giorni, è stato l'assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè. "Avremo in questo mese cinque incontri, in cui si potranno fare sopralluoghi e vedere i documenti - ha spiegato l'assessore -. Sul sito dell'agenzia comunale Roma Servizi per la mobilità c'è una sezione specifica per scaricare tutti i documenti. Auspico - ha sottolineato Patanè - che sia un mese di confronto proattivo, per tutti, per arrivare alla progettazione definitiva nel modo più condiviso possibile. E mi auguro che questa fase di consultazione vi restituisca un progetto migliorato". Rispetto alla realizzazione dell'opera si sono registrate in città diverse contestazioni, in particolare da parte dei commercianti di via Nazionale, strada del centro storico che collega la stazione Termini a piazza Venezia, dove è in corso il cantiere della Metro C. Secondo chi si oppone alla tranvia, il cantiere prima e la linea tranviaria poi comporterebbero un crollo dei flussi commerciali. (segue) (Rer)