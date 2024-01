Trasporti: al via confronto pubblico su tranvia Tva, assessore Roma "auspico progetto condiviso" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procedimento amministrativo, inoltre, ha registrato un rallentamento nei mesi scorsi a seguito di alcune verifiche dell'Anac, l'autorità anticorruzione, sulle imprese che si sono candidate a realizzare l'opera nell'ambito dell'avviso pubblico gestito da Invitalia. La gara tuttavia è stata aggiudicata poco prima di Natale ma nel frattempo il Comune di Roma ha chiesto al ministero dei Trasporti, attraverso la commissaria di governo Maria Lucia Conti, di spostare la fonte di finanziamento della prima tratta della Tva, da Termini a piazza Venezia, dal Pnrr ai fondi ordinari per mettere al sicuro la tranvia dalla scadenza del 2026 imposta dai bandi europei del Piano nazionale di ripresa e resilienza. "C'è stato un dibattito molto acceso in città in questo mesi sulle tranvie, sono convinto che dibattiti come questi aiutino la città a crescere: negli ultimi anni abbiamo avuto uno sviluppo delle infrastrutture disomogeneo, le tranvie sono state realizzate, poi smontate e poi rifatte. Mi auguro che questo dibattito sia in grado di delineare uno scenario che guarda ai prossimi dieci o 25 anni". L'assessore non parteciperà attivamente al confronto pubblico per consentire al tavolo di ragionare in autonomia e di consegnare una proposta all'amministrazione comunale. (Rer)