Energia: Banco e Signify insieme per promuovere consumi più consapevoli e sostenibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un condominio con 80 punti luce può ottenere fino al 60 per cento di risparmio energetico con il solo passaggio al led e fino al 78 per cento integrando anche un sistema di gestione dell'illuminazione connessa, con una riduzione della CO2 pari a 16 alberi piantati nel primo caso e a 19 nel secondo. Questi i dati emersi dallo studio "Direttiva Case Green", presentato oggi a Milano da Nazareno Viale di Assil (Ass. italiana di illuminazione) e realizzato in collaborazione con il Politecnico nel corso dell'evento dal titolo "Consumi energetici e impatto ambientale: ogni singola lampadina è importante per contrastare la povertà energetica". "Oggi - ha spiegato Alberto Martinelli, Presidente di Fondazione Aem e Consigliere Fondazione Banco dell'energia - abbiamo voluto trasmettere l'importante messaggio che ognuno di noi può far del bene a se stesso, al prossimo e all'ambiente compiendo, nel suo piccolo, scelte più consapevoli. Ogni singolo gesto è importante e ogni singola lampadina, se scelta e utilizzata nel modo corretto, può illuminare la strada per un domani più equo e sostenibile, come dimostrano anche i progetti dei ragazzi del Politecnico esposti nella mostra attualmente in corso all'AEMuseum". (segue) (Com)