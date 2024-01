Energia: Banco e Signify insieme per promuovere consumi più consapevoli e sostenibili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'evento è frutto della collaborazione tra Banco dell'energia, ente filantropico che sostiene le famiglie in situazioni di vulnerabilità economica e sociale, e Signify (Euronext: Light), leader mondiale nell'illuminazione, con il patrocinio di Fondazione Aem, che lo ha ospitato nella sua sede di Piazza Po a Milano. "Siamo davvero orgogliosi della collaborazione con Banco dell'energia e Fondazione Aem - ha sottolineato Carlos Alberto Loscalzo, Amministratore Delegato di Signify Italia, Israele e Grecia - l'evento di oggi rientra, infatti, in un progetto più ampio e a lungo termine che ha come obiettivo quello di offrire il nostro sostegno alle famiglie che si trovano in condizioni di svantaggio sotto il profilo energetico. Sostenibilità ambientale e sociale sono, infatti, due facce di una stessa medaglia e non si può favorire l'una tralasciando l'altra. Riteniamo che educare le famiglie ad un consumo più consapevole sia il primo passo per un futuro più luminoso per il Pianeta e tutti noi". Nel corso della mattinata è stato affrontato quindi il tema della povertà energetica, condizione che affligge sempre più persone ed intere comunità nel nostro Paese, fornendo consigli utili per rendere abitazioni private e condomini più efficienti e promuovendo il passaggio all'illuminazione Led e connessa come una delle strade più semplici, veloci ed efficaci a disposizione dei cittadini per favorire da un lato il risparmio in bolletta e dall'altro la sostenibilità ambientale. (segue) (Com)