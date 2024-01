Energia: Banco e Signify insieme per promuovere consumi più consapevoli e sostenibili (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Preferire lampadine Led al posto di quelle tradizionali ha, infatti, ricadute assai positive sia sui consumi energetici in bolletta che sulle emissioni di CO2. Le lampadine Philips Led Nuova Classe A, ad esempio, consentono di ottenere oltre il 90 per cento di risparmio energetico. Una maggiore attenzione nella scelta delle lampadine e della giusta illuminazione per ogni ambiente domestico può, inoltre, favorire il benessere visivo e psico-fisico, facilitando la concentrazione o il rilassamento a seconda del momento della giornata. La giornata ha visto anche la partecipazione di Marina Varvesi, Presidente Rete Assist, che ha tracciato un profilo delle persone in povertà energetica, Antonio Castaldi, Tutor per l'energia domestica Banco dell'energia, che ha illustrato le buone norme per l'efficientamento energetico, e Paola Bertoletti, Arch. lighting designer e Docente Associato del Politecnico di Milano, che ha spiegato come scegliere la giusta lampadina Led. Infine, Stefana Broadbent, Professore Associato del Politecnico di Milano, ha raccontato l'approccio didattico dell'università, volto a superare attraverso la progettazione e la creatività le grandi sfide del futuro. L'evento si è concluso con una visita guidata alla mostra "Power For? Designing Community-driven Energy Solutions", aperta da oggi fino al 1° febbraio 2024 presso l'AEMuseum, all'interno della Fondazione Aem. La mostra è il risultato del percorso didattico di Innovation Studio, laboratorio di design del Master in Product Service System Design della Scuola del Design del Politecnico di Milano, e ha coinvolto 87 giovani designer nella realizzazione di 15 progetti per un futuro in cui l'energia viene utilizzata in modo più efficiente e a beneficio di tutti. (Com)