Abruzzo: Fedele (M5s), nell’Alto Sangro ennesima prova di gestione fallimentare sanità

- L'ennesima riprova della fallimentare gestione della Sanità nella provincia dell'Aquila è rappresentata da quanto sta accadendo in queste settimane nell'Alto Sangro dove nei comuni di Pescasseroli, Pescocostanzo, Opi, Villetta Barrea, Civitella Alfedena e Barrea manca il servizio del 118 con ambulanza medicalizzata, il servizio di continuità assistenziale (cioè la guardia medica) ed i servizi sanitari dedicati alla popolazione residente non sono minimamente all'altezza delle esigenze espresse. Lo dichiara Giorgio Fedele, consigliere abruzzese del Movimento 5 stelle. “È di queste ore la notizia dell'intenzione, da parte della Direzione Strategica della Asl 1 guidata dal direttore Ferdinando Romano, di chiedere l'intervento dell'Esercito per fare fronte a queste mancanze. Il corpo militare agisce laddove si presenta una situazione emergenziale oggettiva, imprevedibile e inaffrontabile con i mezzi ordinari e pertanto si deve ricorrere a quelli straordinari come, appunto, l'Esercito. La più palese e inequivocabile ammissione di fallimento, di incapacità nel risolvere i problemi e di assenza di dialogo con i cittadini che vivono i territori. Il governo Marsilio ha prodotto questo: instabilità, incertezza e discriminazione". "La richiesta fatta dal Direttore Romano è per i prossimi tre mesi, lasso di tempo che non è minimamente sufficiente a risolvere alcun tipo di criticità né a ripristinare l'ordine dei servizi ad oggi mancante. Novanta giorni che, però, servono a scavallare l'election day del 10 marzo, quello per il rinnovo del Consiglio regionale, termine scelto non a caso per deresponsabilizzarsi totalmente da qualsiasi altra iniziativa", aggiunge. (segue) (Rin)