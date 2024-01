Abruzzo: Fedele (M5s), nell’Alto Sangro ennesima prova di gestione fallimentare sanità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La programmazione - sottolinea Fedele - va fatta a monte e non a valle di una legislatura regionale. Hanno avuto a disposizione cinque anni per affrontare il problema che oggi si è presentato nell'Alto Sangro e invece hanno seminato solo caos e disparità di trattamento tra i territori. Sono allineato alle preoccupazioni di Francesco Marrelli, segretario generale Cgil nella provincia dell'Aquila, e dalle migliaia di cittadini che negli anni hanno espresso il disappunto su quanto sta accadendo. Non è ammissibile che si parli in termini emergenziali e del supporto dell'Esercito in un'area come quella dell'Alto Sangro, dove il turismo riveste un ruolo centrale nell'economia del territorio e dove le bellezze paesaggistiche sono tra le più celebrate dell'intera provincia aquilana". "Un intervento di questo genere, oltre che essere offensivo verso i residenti che pagano le tasse perché la Asl1 dia loro garanzie e servizi e non il contrario, è altresì un pesante macigno sul flusso turistico che si riversa in zona. Ciò verrebbe inevitabilmente visto nell'ottica di un'area poco sicura, senza servizi minimi assistenziali e quindi non in grado di rispondere a urgenze sanitarie che potrebbero verificarsi in qualsiasi momento”, conclude. (Rin)