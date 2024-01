Energia: Zucconi (Fd'I), bene Pichetto su iniziative idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Bene che oggi il ministro Pichetto abbia annunciato nuove iniziative utili ad incrementare l’utilizzo dell’idrogeno anche nell’industria cosiddetta hard to abate e nel settore dei trasporti. Una buona notizia per le imprese in termini di competitività e per i consumatori che avranno costi inferiori rispetto a prima”. Lo afferma, in una nota, il responsabile del settore Energia alla Camera per Fratelli d’Italia e deputato, Riccardo Zucconi. “L’idrogeno - aggiunge il parlamentare - è senza dubbio una delle fonti energetiche rinnovabili migliori presenti nel nostro Paese e proprio l’Italia, grazie anche all’attuazione del Piano Mattei, potrebbe diventare, a tutti gli effetti, uno dei principali hub europei per la produzione di idrogeno rinnovabile”. Per Zucconi, l’istituzione del tavolo tecnico al ministero per individuare le linee di indirizzo sulla base di quanto verrà definito a Bruxelles, è l’ennesima dimostrazione che “il governo Meloni e il ministro Pichetto mettono il tema energetico in cima alle priorità, mostrando lungimiranza e responsabilità per il futuro del Paese”. (Com)