Agricoltura: Zanella (Avs), Lollobrigida tuteli quella eroica, nostra pdl per piano di settore

- L’agricoltura “eroica” conserva le risorse genetiche di interesse alimentare e agrario locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, custodisce la biodiversità e è argine al dissesto idrogeologico. “Chiediamo con la nostra proposta di legge un provvedimento per un piano di settore, finanziamenti e la massima attenzione. Il ministro Lollobrigrida, così attento alla sovranità alimentare, intende fare qualcosa?”. Così in una nota la presidente di Alleanza Verdi e Sinistra Luana Zanella, prima firmataria della pdl. “Le agricoltrici e gli agricoltori ‘eroici’ sono imprenditori che coltivano e producono in zone interne e spesso disagiate, su terreni con forti pendenze e quasi totale assenza di meccanizzazione, mantenendo tra mille difficoltà un presidio ambientale e sociale di inestimabile valore, assicurando la sopravvivenza di produzioni agroalimentari altrimenti a rischio di estinzione. I limoni di pane di Procida o la lenticchia di Ustica sono il frutto di un durissimo lavoro in zone impervie dove i trattori non riescono ad arrivare, e allora ci arrivano a dorso di mulo; il pomodoro “siccagno” si pianta nei terreni aridi dell’entroterra siciliano mentre il “vino dei ghiacciai” è prodotto dai vitigni più alti d’Europa in provincia di Aosta”, aggiunge. (Rin)