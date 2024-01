Polonia: Kaczynski (PiS), ex ministro Kaminski "torturato" in carcere su raccomandazione di Tusk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su raccomandazione del premier polacco Donald Tusk, l’ex ministro dell’Interno Mariusz Kaminski ha subito “torture” in carcere. E’ l’accusa lanciata dal presidente del partito di opposizione Diritto e giustizia (PiS) Jaroslaw Kaczynski, formazione alla quale Kaminski appartiene. “Ci rivolgeremo alle istituzioni competenti in Ue con un’accusa di tortura contro il governo, perché la decisione certamente è stata presa al massimo livello. Sono sicuro che sia stata una decisione personale di Tusk”, ha affermato Kaczynski al Sejm, la camera bassa del Parlamento, parlando con i giornalisti. Interrogato sull’assenza di Kaminski e di Maciej Wasik dall’aula, il leader di PiS ha detto che “sono in un cattivo stato di salute a causa di un crimine a cui sono stati soggetti durante la detenzione”. A proposito della presunta tortura, Kaminski ha dichiarato: “Mi è stato spinto in gola e nello stomaco un tubo di quasi mezzo metro e sono stati nutrito. La cosa è stata accompagnata da un autentico dolore fisico”. Durante la sua permanenza in carcere, Kaminski ha iniziato uno sciopero della fame ed è stato sottoposto ad alimentazione coatta. Il 23 gennaio, il presidente polacco Andrzej Duda ha graziato una seconda volta l’ex ministro dell’Interno Mariusz Kaminski e l’ex viceministro Maciej Wasik, in carcere per abuso di potere. Duda ha preso questa decisione dopo aver ricevuto il parere negativo del ministro della Giustizia Adam Bodnar alla concessione della grazia. I due detenuti sono conseguentemente usciti dal carcere in serata. (segue) (Vap)