Polonia: Kaczynski (PiS), ex ministro Kaminski "torturato" in carcere su raccomandazione di Tusk (2)

- L’ex ministro dell’Interno Kaminski e il suo ex vice Wasik, entrambi esponenti di Diritto e giustizia (PiS), sono stati presi in custodia dalle forze dell’ordine la sera del 9 gennaio al Palazzo presidenziale e tradotti in carcere. La polizia ha agito sulla base dell’ordinanza pubblicata il giorno prima dalla Corte di Varsavia-Srodmiescie, che dava esecuzione a una condanna a due anni di reclusione per abuso di potere inflitta a dicembre 2023. Kaminski e Wasik erano andati al Palazzo presidenziale su invito del presidente Andrzej Duda, trattenendovisi per diverse ore. Gli agenti di polizia sono intervenuti durante l’assenza del capo dello Stato, che aveva lasciato l'edificio per un appuntamento con la leader dell'opposizione bielorussa Svetlana Tikhanovskaya in visita a Varsavia. Vista l’evoluzione degli eventi, il presidente ha aperto una nuova procedura di grazia a favore di Kaminski e Wasik, qualificandoli come “i primi prigionieri politici dal 1989”. Duda ha insistito che Kaminski e Wasik “sono ancora deputati”, esprimendo una tesi in aperta contrapposizione rispetto a quella del presidente del Sejm, Szymon Holownia, che li ritiene invece decaduti dal loro mandato in virtù di una condanna penale. (segue) (Vap)