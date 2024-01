Brunei-Singapore: sultano riceve presidente in visita, focus su 40 anni relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Singapore, Tharman Shanmugaratnam, è in visita nel Brunei (24-26 gennaio), dove oggi è stato ricevuto dal sultano Hassanal Bolkiah. I due leader hanno ribadito il legame speciale tra i rispettivi Paesi, che quest’anno celebrano con una serie di iniziative il 40mo anniversario dell’istituzione delle relazioni diplomatiche, e hanno concordato di valutare progetti specifici per approfondire la cooperazione. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri singaporiano. Il presidente ha poi partecipato a un pranzo con “giovani leader”; si è recato in visita ai militari singaporiani che si addestrano in Brunei e ha incontrato una rappresentanza di circa 400 connazionali. Domani sono in programma altri impegni, tra cui una colazione col sultano e la visita al Centro studi di calligrafia e arti islamiche, prima del rientro a Singapore nel pomeriggio.(Fim)