Veneto: Regione, carabinieri del Noe e Arpav siglano accordo contrasto traffico illecito rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato siglato oggi, fra Regione Veneto, Arpav e i Carabinieri, il protocollo d'intesa volto al contrasto della movimentazione e traffico di rifiuti che possono portare anche a traffici illeciti. Il documento è stato firmato dall'Assessore regionale all'Ambiente, Gianpaolo Bottacin, su delega del presidente Zaia, dal comandante del gruppo carabinieri per la Tutela ambientale e la Sicurezza energetica di Venezia, tenente colonnello Enrico Risottino, e dal direttore area tecnica di Arpav, Vincenzo Rastaino. Il protocollo, come riporta la nota regionale, "prevede un'articolata serie di collaborazioni, tra cui, per la Regione, permettere ai carabinieri la consultazione delle proprie banche dati e fornire il proprio supporto logistico, anche attraverso un finanziamento di 40 mila euro per garantire il miglior funzionamento della sede dei carabinieri, sita a Marghera. Il gruppo carabinieri, tra l'altro, collaborerà con regione e Arpav nelle attività di vigilanza e controllo, supporterà la Regione per migliorare la gestione e il controllo delle attività connesse alla tutela ambientale, acquisirà i supporti necessari per ottimizzare il sistema di controllo per contrastare i crimini ambientali, renderà disponibili ad Arpav e Regione i dati aggregati sulle attività svolte nell'ambito del Protocollo. Importante sarà l'apporto di Arpav con le proprie attività di supporto tecnico-scientifico, consulenza, vigilanza, controllo e monitoraggio, favorendo lo scambio reciproco di informazioni". "Guai abbassare la guardia. La collaborazione con i carabinieri del Noe – ha sottolineato Bottacin – sarà preziosa per il contrasto al traffico illecito di rifiuti, rispetto al quale abbiamo tutti la massima attenzione e preoccupazione. Ringrazio anche i Comuni e l'Anci, la cui collaborazione è preziosa, al punto che nel 2023 abbiamo alzato a 850 mila euro il contributo per la videosorveglianza specifica per il contrasto agli illeciti legati ai rifiuti". "Attiviamo oggi – ha proseguito - una nuova collaborazione che sicuramente potrà dare frutti importanti, sia per intercettare movimenti illeciti, sia per tentare di prevenire il fenomeno degli incendi di rifiuti. Su questo fronte, in Veneto, secondo dati dei Vigili del Fuoco, qualche anno fa se ne verificano circa 445 l'anno. Troppi, anche se la nostra situazione è migliore rispetto ai 1.300 dell'Emilia Romagna e ai 2.480 della sola provincia di Napoli. Inutile sottolineare che impatto abbia questo quadro sulla qualità dell'aria e dell'ambiente in generale". "In Veneto – ha concluso l'assessore veneto – con i carabinieri e Arpav abbiamo messo su una bella squadra, ma il mio sogno, al quale non rinuncio, è quello di creare un coordinamento nazionale, con una rete condivisa di strumentazioni e rilevamento dati. Abbiamo chiesto, senza successo, di ottenere in proposito fondi del Pnrr, ma non demordo e ho già inviato la proposta ai Ministeri competenti, offrendo il Veneto come Regione sperimentatrice". (Rev)