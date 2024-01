Roma: Diaco-Di Russo (M5s), tagli indiscriminati di alberi, bypassato Regolamento del verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ormai Roma sta diventando sempre più una Capitale deverdizzata: numerosi gli abbattimenti indiscriminati degli alberi, ultimo esempio ne è ciò che si sta verificando in via Ettore Rolli a Porta Portese nel XII Municipio, dove un'intera giornata di tagli di fusti è stata pubblicizzata come manutenzione del verde. Così in una nota congiunta il vicepresidente della commissione capitolina Ambiente Daniele Diaco, M5s, e il capogruppo del M5s in Municipio Roma XII, Lorenzo Di Russo. "Chiederemo subito un accesso agli atti per chiedere che le piante inopinatamente rimosse vengano quanto prima sostituite: in un momento così drammatico di cambiamenti climatici e surriscaldamento globale è inaccettabile che una metropoli europea prenda la strada inversa e scelga la via infernale del non ritorno. Oltretutto, viene del tutto bypassato quanto prescritto dal Regolamento del verde e del paesaggio urbano approvato sotto la giunta Raggi: una vergogna assoluta quella di cui si stanno macchiando Gualtieri e Alfonsi", concludono.(Com)