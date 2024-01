Decreto elezioni: Locatelli (Lega), bene ok a terzo mandato per sindaci 15 mila abitanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene l'approvazione in Cdm del terzo mandato per i sindaci nei comuni fino ai 15 mila abitanti. Il ministro Salvini lo aveva annunciato e la promessa è stata mantenuta. Grazie, inoltre, al grande lavoro che fanno i primi cittadini. Soprattutto nelle piccole realtà è importante che a scegliere siano i cittadini, senza imposizioni dall'alto che limitano la vera democrazia". Lo dichiara il responsabile Lega per gli Enti locali Stefano Locatelli.(Rin)