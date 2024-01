Spagna: sondaggio, popolari rischiano di non ottenere maggioranza assoluta a regionali in Galizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare (Pp) spagnolo potrebbe non raggiungere la maggioranza assoluta alle elezioni regionali che si terranno in Galizia il 18 febbraio prossimo, ottenendo tra 36 e 38 seggi. E’ quanto emerge da un sondaggio del Centro per le indagini sociologiche (Cis). Nel 2020, l'ex presidente della regione e attuale leader popolare Alberto Nunez Feijoo aveva ottenuto 42 seggi. Il Pp otterrebbe questa volta il 35,9 per cento dei voti, rispetto al 47,9 delle ultime regionali. Una possibile investitura del presidente uscente, Alfonso Rueda, potrebbe essere dunque minacciata dalla somma dei seggi del Blocco nazionalista galiziano (tra 20 e 23) e dei socialisti (tra 15 e 17). Se Rueda non raggiungerà i 38 seggi che segnano la soglia della maggioranza assoluta, la somma di nazionalisti e socialisti potrebbe scalzare il Pp dal governo locale, dove è egemone dal 2009. (Spm)