Roma: Coppotelli (Cisl), dolore per incidente mortale sul lavoro, sicurezza si insegni a scuola

- "Apprendiamo con profondo dolore dell'ennesimo, tragico incidente mortale sul lavoro avvenuto ieri a Maccarese, in un'azienda agricola dove un giovane operaio, appena trentenne, ha perso la vita schiacciato da una gru sospesa ad un macchinario sul quale stava facendo manutenzione". Lo dichiara, in una nota, Enrico Coppotelli, segretario generale Cisl Lazio. "Ovviamente le indagini degli inquirenti stabiliranno l'esatta dinamica dell'accaduto ma noi, oltre ad esprimere alla famiglia e ai colleghi il nostro cordoglio, chiediamo con forza più controlli e formazione adeguata - aggiunge Coppotelli -. Per contrastare con efficacia la piaga degli incidenti sul lavoro, inammissibili, ci vuole tanta formazione, a partire dai banchi di scuola come sta chiedendo la Cisl, osservanza delle regole e controlli stringenti. La cultura della sicurezza nei posti di lavoro deve permeare la nostra società a ogni livello", conclude.(Com)