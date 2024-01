Speciale energia: Fondazione Maire ed Enea concludono secondo ciclo di formazione su transizione “5 passi da ingegnera”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Termina in collegamento con il Parlamento Europeo l'annualità 2023 del progetto “5 passi da ingegnera”, realizzato da Fondazione Maire con Enea e volto alla formazione di studentesse di quarta superiore sui temi dell'energia, della transizione energetica e della conoscenza del settore dell'ingegneria. Gli attestati di partecipazione al corso 2023 - riferisce una nota - sono stati consegnati a 22 studentesse di cinque istituti scolastici di Roma e provincia - Aristotele, Farnesina, Montale, Giulio Verne, Argan - che sono state accompagnate in un viaggio alla scoperta del mondo dell'ingegneria e della transizione energetica durante 80 ore di corso, per un totale di oltre 1.500 ore di formazione. La cerimonia si è aperta alla presenza del presidente di Maire e della Fondazione Maire, Fabrizio Di Amato, e della direttrice dell’Agenzia nazionale per l’efficienza energetica dell’Enea, Ilaria Bertini. È proseguita poi con un collegamento con il Parlamento europeo dove era in corso l'evento “Women empowerment and entreprise”, con la vice-presidente Pina Picierno, per un saluto reciproco e la presentazione delle nostre esperienze. Il tema dell'incremento della presenza femminile nel settore della transizione energetica è chiave per Maire, per l’inclusione e per il supporto ai propri piani di crescita. (Com)