Speciale energia: Venier (Snam), gas russo in Ue cala dal 45 al 14 per cento nel 2021-2023

- Ripetizione con titolo corretto - Le importazioni in Ue del gas russo “sono calate dal 45 al 14 per cento tra il 2021 e il 2023”. Lo ha detto Stefano Venier, Amministratore delegato di Snam, durante il suo intervento in occasione della presentazione del Piano Strategico 2023-2027, in corso a piazza Affari. In aumento il gas naturale liquefatto (Gnl) dagli Usa, “salito dal 6 al 20 per cento e quello proveniente da altre località, tra cui l’Australia, salito dall’11 al 17 per cento” ha continuato Venier. Per quanto riguarda la domanda di gas, l’Ue ha registrato un “calo del 7 per cento da circa 360 a 335 miliardi di metri cubi, che dovrebbe essere in parte recuperato nel breve termine tra il 2025 e il 2027, per poi scendere di nuovo dopo il 2030” ha concluso. (Rem)