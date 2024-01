Speciale energia: continua la campagna elettorale dei candidati alle elezioni locali, si vota il 4 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Tunisia prosegue la campagna elettorale dei candidati per il secondo turno delle elezioni locali per il rinnovo dei Consigli municipali e dei distretti, dopo che l'Alta commissione elettorale ha convalidato i risultati del primo turno dello scorso 24 dicembre. L'esercizio elettorale si svolgerà domenica 4 febbraio e la campagna elettorale vede protagonisti 1.558 candidati, circa il 10 percento donne, per il rinnovo di 224 consigli locali. Sono chiamati alle urne 4 milioni 181 mila 871 tunisini, distribuiti in 781 collegi elettorali in tutto il Paese. La campagna elettorale si concentra principalmente su temi che interessano le comunità come il miglioramento dei servizi, incluso il trasporto pubblico e la distribuzione dell'acqua, infrastrutture, le relazioni tra municipalità e cittadinanza, lo sport e il turismo. Mentre nelle aree rurali, i candidati stanno coinvolgendo le comunità con discussioni su progetti agricoli, nel settore della pesca e dell'energia. (Tut)