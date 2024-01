Governo: Savino (Mef), grande risultato Dl elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato al ministero dell'Economia e delle Finanze, Sandra Savino, ha espresso "grande soddisfazione" per l'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, nell'ambito del Decreto legge sulle consultazioni elettorali, della norma che "elimina il limite dei mandati per i sindaci dei Comuni fino a 5 mila abitanti e introduce la possibilità di un terzo mandato consecutivo per i sindaci dei comuni fino a 15 mila abitanti. Questo cambiamento legislativo è una chiara dimostrazione del nostro impegno verso gli amministratori e le comunità locali, riconoscendo il ruolo cruciale che viene esercitato nelle comunità minori", ha dichiarato. Il sottosegretario Savino ha aggiunto: "Sono riforme che offrono l'opportunità di una continuità amministrativa più efficace, permettendo ai Sindaci di realizzare progetti a lungo termine. È un passo significativo per lo sviluppo sostenibile e il benessere delle nostre comunità locali. Ringrazio il Consiglio dei ministri per aver condiviso questa riforma, a cui - ha concluso Savino - abbiamo lavorato con il ,inistero dell'Interno. Continuerò a sostenere iniziative che promuovano lo sviluppo delle nostre comunità locali e ne valorizzino il ruolo nel tessuto sociale ed economico del nostro Paese".(Rin)