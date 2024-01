Province: incontro tra Piantedosi e De Pascale su polizia locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disegno di legge delega per il riordino della materia della polizia locale e il percorso di revisione delle norme ordinamentali del Tuel sulle Province: sono stati questi i temi discussi nell’incontro di oggi al Ministero dell’Interno tra il presidente di Unione province italiane Michele de Pascale e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. “Si tratta di due questioni per noi essenziali – sottolinea de Pascale – perché vanno di pari passo. Si tratta di chiarire e specificare il ruolo delle Province anche riguardo ai compiti di polizia provinciale, che oggi sono esercitati in maniera molto disomogenea nel Paese. L’incontro con il ministro Piantedosi – conclude il presidente di Upi - conferma la volontà del Governo di avere un confronto costruttivo su questi temi, per trovare al più presto soluzioni adeguate”. (Rin)