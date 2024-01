Decreto Superbonus: Stefanazzi (Pd), cinismo governo e maggioranza senza precedenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non era evidentemente sufficiente, per il governo Meloni, scaricare debiti da capogiro su migliaia di imprese e centinaia di migliaia di cittadini. Imprese e famiglie che - va ricordato - stanno rischiando il baratro perché 'colpevoli' soltanto di essersi affidati ad una legge dello Stato. Con l'ultimo decreto legge sui bonus edilizi questo governo si accanisce anche contro i disabili, limitando senza alcuno scrupolo le agevolazioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Abbiamo chiesto di abrogare quell'articolo che molto poco ha a che fare con il provvedimento che stiamo esaminando. La maggioranza ha detto di nuovo 'no', confermando la linea dell'esecutivo: la mobilità delle persone con disabilità e la loro qualità della vita è fuori dalla lista di priorità della destra". Lo afferma Claudio Stefanazzi, deputato del Partito democratico e componente della commissione Finanze della Camera. "In questi mesi ne abbiamo viste di tutti i colori, ma il cinismo dimostrato in questo caso non ha onestamente precedenti", conclude il parlamentare. (Rin)