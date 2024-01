Regno Unito: presidente Cedu, piano di trasferimento di migranti in Ruanda viola diritto internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano del Regno Unito di trasferire migranti in Ruanda viola il diritto internazionale. Lo ha dichiarato la presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) Siofra O’Leary, durante una conferenza stampa in cui ha fatto il punto sull’attività della Cedu nel 2023. “C’è un obbligo chiaro, basato sulla convenzione europea dei diritti dell’uomo. Gli Stati devono rispettare le misure della regola 39, la cui base è l’articolo 34 della convenzione”, ha detto O’Leary. L’articolo recita che “la Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un’organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d’essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l’esercizio effettivo di tale diritto”. Il premier britannico Rishi Sunak ha dichiarato in passato che ignorerà questi obblighi in alcune circostanze, attraverso i poteri che il governo sta assumendo mediante la legge sul Ruanda in esame in Parlamento. Sunak non ha tuttavia precisato quali siano queste circostanze. (Rel)