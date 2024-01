Venezuela: diplomatici Ue si riuniranno con governo e opposizione, focus su elezioni 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diplomatici dell’Unione europea si riuniranno a Caracas con tutti gli “attori rilevanti” del Venezuela per discutere e rendere operativo l’accordo di Barbados, il patto siglato tra governo e opposizione sulle condizioni per l'organizzazione delle elezioni presidenziali in programma quest'anno. Lo ha annunciato la delegazione permanente Ue in Venezuela sui suoi canali ufficiali. “Ambasciatori e diplomatici dei vari Stati membri hanno stabilito un’agenda di incontri con attori rilevanti per attivare gli Accordi di Barbados”, si legge in un post della delegazione su X. Nell'accordo, siglato a dicembre 2023 con la mediazione della Norvegia, le parti hanno firmato l'impegno a "promuovere l'autorizzazione di tutti i candidati presidenziali e partiti politici, a patto che rispettino i requisiti presidenziali" fissati dalla legge. Lo strumento dovrebbe definire soprattutto la posizione di Maria Corina Machado, candidata che sfida il presidente in carica, Nicolas Maduro. Accreditata di una concreta possibilità di sconfiggere il rivale, Machado, leader del partito “Vente Venezuela”, si vede da fine giugno privata del diritto di “esercitare qualsiasi carica pubblica per un periodo di 15 anni”, per violazioni di norme fiscali e della legge anti corruzione. In particolare, la Corte dei Conti parla di “atti, fatti, omissioni e irregolarità amministrative” che rendono Machado colpevole di aver attentato “all’etica pubblica, alla morale amministrativa, allo Stato di diritti, alla pace e sovranità della Repubblica”. Si parla di “errori” e “omissioni nelle dichiarazioni giurate sui redditi”, così come della partecipazione nella “trama di corruzione orchestrata dall’usurpatore, Juan Guaidò”. Machado, pur non riconoscendo la validità dell’impedimento, ha fatto ricorso alla Corte suprema (Tribunal supremo de justicia, Tsj) ed è ora in attesa di un via libera definitivo.(Vec)