Autonomia: De Luca, riforma Calderoli è legge truffa (3)

- “Non solo: la stessa definizione dei Lep viene spostata nel tempo di due anni - ha aggiunto -. Il governo Meloni si da due anni di tempo per dare concretezza alla definizione dei Lep mentre l’autonomia differenziata va avanti. Siamo di fronte a una truffa politica evidente”. Altra nota dolente, per De Luca, sono gli articoli 8 e 5 della riforma: “Si parla in maniera esplicita di compartecipazione al gettito di regioni che chiedono autonomia differenziata. Ecco: dai primi calcoli fatti, significa, con la compartecipazione al gettito, spostare nove miliardi di euro di Irpef e di Iva dallo Stato alle Regioni che ottengono l’autonomia differenziata. Non solo non si dice come si finanziano i nuovi Lep ma si bruciano risorse finanziarie che dovrebbero essere destinate a finanziarie i nuovi Lep".(Ren)