Germania: indice Ifo fiducia imprese in calo a gennaio a quota 85,2

- L'indice della fiducia delle imprese tedesche, elaborato dall'Istituto per la ricerca economica di Monaco di Baviera, è sceso a gennaio a quota 85,2 dagli 86,3 punti di dicembre scorso. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il dato è nettamente inferiore alle aspettative, che stimavano un rialzo a quota 86,7 punti. L'indicatore ha, invece, subito un declino per il secondo mese consecutivo. Le aziende valutano sia la situazione attuale sia le prospettive future peggiori di prima. Il presidente dell'Ifo, Clemens Fuest, ha dichiarato: “L’economia tedesca è bloccata nella recessione”. Il pessimismo colpisce in particolare il commercio, sia al dettaglio sia all'ingrosso, dove la fiducia è ai minimi dall'ottobre del 2022. Soltanto il settore industriale è “un po' più ottimista riguardo al futuro”. Secondo Klaus Wohlrabe dell'Ifo, dai dati emerge che nel primo trimestre il Pil della Germania dovrebbe subire una lieve contrazione, dello 0,1 o dello 0,2 per cento. Wohlrabe ha quindi evidenziato che “le aziende non vedono una linea chiara nella politica economica” del governo e ciò “influisce” sulla loro fiducia.(Geb)