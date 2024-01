Poste: disponibile da oggi il nuovo libro dei francobolli 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per tutti i collezionisti della provincia di Milano è disponibile da oggi, il nuovo Libro dei Francobolli 2023. Il volume di Poste Italiane è il racconto dell’Italia attraverso le 114 carte valori postali emesse l’anno scorso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ciascuna relazionata da un testo che illustra il tema e le motivazioni dell’emissione. Tra queste è possibile trovare: il francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico”, dedicato a Industria Maimeri S.p.A., emesso il 10 maggio 2023, il francobollo commemorativo di Alessandro Manzoni nel 150° anniversario della scomparsa, emesso il 22 maggio 2023 e il francobollo appartenente alla serie tematica “il Patrimonio artistico e culturale italiano”, dedicato all’Accademia Italiana della Cucina, nel 70° anniversario della fondazione emesso il 29 luglio 2023. Il Libro dei Francobolli 2023 è disponibile negli oltre 30 Uffici Postali con sportello filatelico della provincia di Milano, negli Spazio Filatelia e online sul sito poste.it. La raccolta celebra imprese, eccellenze, eroi, tesori, patrimoni culturali che i francobolli rappresentano come un’affascinante storia di eccellenza. Tra questi sono presenti le carte valori commemorative, la serie dedicata al Senso civico, le Eccellenze del Sistema produttivo ed economico, quelli dedicati allo Sport e anche al Santo Natale. (Com)