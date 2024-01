Ue: Ferrante (FI), su Green deal cruciale il trasporto intermodale merci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il trasporto intermodale delle merci, in particolare quello legato alla logistica e al trasporto ferroviario, è "cruciale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nel settore del trasporto, in sintonia con le politiche del Green deal europeo". Lo ha detto Tullio Ferrante, sottosegretario di Stato al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), rispondendo a un'interrogazione al Senato. "Il Mit ha instaurato un proficuo dialogo con le associazioni di settore e gli operatori ferroviari per condividere iniziative a tutela del comparto. Sono state implementate diverse azioni a sostegno del settore, tra cui lo 'sconto pedaggio' di 100 milioni di euro (2023-2027) per le imprese ferroviarie. Nel 2023, le procedure amministrative sono state semplificate, accelerando l'erogazione dei contributi alle imprese - ha aggiunto -. Sono stati riconosciuti contributi, circa 27 milioni di euro, alle imprese ferroviarie e agli operatori del trasporto a seguito dell'emergenza Covid. Per quanto riguarda il Ferrobonus, dopo l'approvazione della Commissione europea, è stato redatto un nuovo regolamento (agosto 2023) e pubblicato un decreto (ottobre 2023) per facilitare l'accesso al contributo. Le istruzioni operative sono state pubblicate nello stesso periodo per garantire la tempestiva erogazione alle imprese del settore. Le risorse per il 2023 saranno erogate in acconto basandosi sullo storico del traffico ferrobonus. L'istruttoria documentale conclusa nel dicembre 2023 ha ricevuto 82 domande, di cui 81 ammissibili, per un impegno complessivo di 22 milioni di euro. Per gli investimenti, Rete ferroviaria italiana prevede interventi significativi (2023–2032) come l'upgrade dei corridoi merci, il potenziamento del primo/ultimo miglio per collegamenti con porti e terminali, l'ottimizzazione dell'offerta di capacità, e lo sviluppo di servizi di logistica intermodale attraverso il progetto easy rail freight", ha concluso Ferrante. (Rin)