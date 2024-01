IA: Azzone (Fondazione Cariplo), riflettere su temi etici, no a sviluppo incontrollato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito allo sviluppo dell’intelligenza artificiale, “credo sia importante riuscire a capire cosa si può fare per migliorare la qualità della vita delle persone con questi strumenti e non lasciare uno sviluppo incontrollato che può avere anche degli effetti controintuitivi”. Lo ha affermato il presidente della Fondazione Cariplo, Giovanni Azzone, margine dell'evento "Dati alla mano: scuola, disuguaglianze e tecnologia", dove è stata presentata la ricerca realizzata da Fondazione Cariplo con WeSchool e il Politecnico di Milano. “Da questo punto di vista credo si stia facendo già molto, sia a livello di Unione Europea che a livello globale, in quanto c’è una tendenza a riflettere su quali siano gli aspetti etici connessi all’intelligenza artificiale”, ha concluso Azzone. (Rem)