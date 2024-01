Russia: Cremlino, Kaliningrad in pericolo a causa dei Paesi baltici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione russa del Kaliningrad è in pericolo a livello strategico perché negli Stati baltici si riscontrano dei "sentimenti militaristi". E' quanto ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, intervistato dall'emittente "Pervyj Kanal". "Il pericolo strategico è certamente presente (...) perché vediamo quali sentimenti militaristi emergono ora in Europa, nei vicini Stati baltici e così via. Paesi che sono pieni di stati d'animo russofobi, che trascinano sempre più infrastrutture militari nel loro territorio, soldati, attrezzature militari", ha osservato il portavoce. Questa situazione, secondo Peskov, "richiede misure aggiuntive in modo che la sicurezza del nostro Paese sia garantita in modo affidabile". La regione di Kaliningrad è un'exclave della Federazione Russa situata tra la Lituania e la Polonia ed è considerata strategica dalle autorità di Mosca, in primis per il suo affaccio sul Mar Baltico. Kaliningrad, infatti, è l’unico porto baltico di proprietà russa ad essere libero dai ghiacci per tutto l’anno. Inoltre nella regione sono schierati dei missili con capacità nucleare ed è la base della Flotta russa del Baltico.(Rum)