Imprese: Aurigemma, il Lazio protagonista in settori elettronica e innovazione

- Questa mattina il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, ha visitato l'azienda Assel Elettronica di Aprilia, specializzata nel settore dell'industrializzazione e assemblaggio delle schede elettroniche. "Si tratta di una bella realtà, attiva da oltre 30 anni, che dimostra ancora una volta quanto la nostra regione sia ricca di aziende che puntano sull'innovazione, sull'alta tecnologia e sull'elettronica: settori, questi, nei quali il nostro territorio è assoluto protagonista", spiega. "Imprese che si contraddistinguono per serietà, competenza, qualità, e soprattutto innovazione, cercando di essere sempre al passo con il progresso e le nuove tecnologie. Assel Elettronica collabora con settori come aerospazio, telecomunicazioni, difesa, elettromedicale. Noi, come amministrazione regionale, vogliamo essere da supporto alle aziende, affiancandole in questo percorso di crescita e sviluppo", conclude. (Com)