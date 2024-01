Russia: quattro anni di reclusione per ex colonnello dell'intelligence Girkin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale di Mosca ha condannato a quattro anni di reclusione l'ex colonnello del Servizio di sicurezza federale russo (Fsb) Igor Girkin, con l'accusa di incitamento all'estremismo. E' quanto ha riferito l'agenzia di stampa "Ria Novosti". "Assegnare a Girkin una pena sotto forma di reclusione per un periodo di quattro anni in una colonia a regime ordinario", si legge nella sentenza del giudice. Inoltre, il tribunale ha vietato a Girkin di gestire siti su Internet per tre anni. Girkin, conosciuto anche come Strelkov, è stato accusato di incitamento alle attività estremiste sul suo Telegram. L'ex colonello dell'Fsb si è dichiarato non colpevole. (Rum)