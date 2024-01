Incendio Mezzocammino: Morrone (Lega), Ecomafie verificherà analogie in zona e informerà procura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del sopralluogo di oggi in largo Benito Jacovitti, a Mezzocammino a Roma, "abbiamo raccolto tutte le informazioni e sollecitazioni arrivate dall'amministrazione territoriale, a partire dalla presidente del Municipio Di Salvo, dal senatore De Priamo e dai cittadini. Adesso informerò personalmente la procura. Verificheremo, come commissione d'inchiesta, se ci sono situazioni analoghe e collegate nelle zone limitrofe". Lo ha detto il presidente della commissione parlamentare Ecomafie Jacopo Morrone, deputato della Lega, in occasione del sopralluogo a Mezzocammino a Roma dove il 31 dicembre scorso è andata a fuoco un'area in cui venivano stoccati rifiuti speciali senza autorizzazione. "Abbiamo già aperto un filone di inchiesta sui rifiuti di Roma e del Lazio a partire da Malagrotta - ha aggiunto -. Qualora trovassimo elementi sensibili contatteremo la procura e collaboreremo. Qui c'è una piazza che è privata, ma che andava destinata all'uso pubblico e in questo momento è inutilizzabile, con un danno per i cittadini e i commercianti che operano sulla piazza. Per questo abbiamo intenzione di procedere velocemente, in tempi rapidi, a partire dalla messa in sicurezza dell'area con la rimozione dei rifiuti. Come commissione parlamentare - ha concluso Morrone - terremo accesi i riflettori affinché vengano date risposte dagli enti preposti. Solleciteremo il sindaco Gualtieri e l'assessore competente". (Rer)