Mobilità: Anas, "Italia on the road" arriva nel Lazio, in onda su Raiplay

- Prosegue il viaggio di "Italia on the Road", il format televisivo originale in onda su Raiplay con racconti di viaggi su quattro ruote, realizzato in collaborazione con Aci e Anas (Società del polo infrastrutture del gruppo Fs Italiane). Il programma ideato e condotto da Metis Di Meo - volto di programmi Rai che raccontano l'Italia - è un percorso a tappe fra avventure e consigli di viaggio. E' quanto si legge in una nota di Anas. In ogni puntata è presente un testimonial, un personaggio noto al grande pubblico e legato al territorio, che si mette in gioco in una sfida raccontandoci tutti i segreti dei luoghi. La terza puntata, già online sulla piattaforma digital della Rai, attraverserà il Lazio e l'Umbria, fra sfide e consigli di viaggio in un percorso ricco di bellezze paesaggistiche, avventure adrenaliniche e luoghi mistici. Protagonista di puntata l'attrice Laura Adriani, volto di molti film e fiction di successo, come l'ultima serie di Gabriele Muccino "A casa tutti bene". Si parte dal lago di Bolsena per spostarsi verso la valle umbra tramite la statale 675 "Umbro Laziale" proseguendo sulle statali 685 "delle Tre Valli Umbre" e 3 "Flaminia". (segue) (Com)