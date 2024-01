Mobilità: Anas, "Italia on the road" arriva nel Lazio, in onda su Raiplay (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i luoghi visitati e consigliati il lago di Bolsena, i giardini di Bomarzo, Montefiascone, Leonessa e la via francigena. Il progetto si lega a quello della Strada di Francesco che intende coniugare tradizione, contemporaneità̀, aneddoti e racconti della vita di San Francesco attraverso una riscoperta naturalistica del territorio. Nel corso della puntata sono svelati aneddoti e curiosità su luoghi, siti storici e di attrazione turistica oltre che di nuove tecnologie messe in campo da Anas come la Smart Road e l'efficientamento energetico nelle gallerie. Il programma di Raiplay vuole raccontare i luoghi più belli e anche quelli meno noti del turismo italiano a quattro ruote per promuovere, in particolare, un'offerta rivolta a un turismo destagionalizzato, che mette in luce le province meno note del Bel Paese. Si rivela così la scoperta di percorsi del nostro territorio che celano occasioni di svago, avventura, cultura e divertimento dove, forse, non ce li saremmo mai aspettati. (segue) (Com)