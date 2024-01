Mobilità: Anas, "Italia on the road" arriva nel Lazio, in onda su Raiplay (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il branded content - spiega ancora Anas - è promosso da Aci, l'Automobile Club d'Italia, nato più di cento anni fa con lo scopo di favorire l'automobilismo in Italia, oggi in grado di disegnare l'orizzonte strategico di una nuova cultura della mobilità, sempre più sicura e sostenibile. Aci ci porta alla scoperta dei territori grazie alle sue strutture radicate sul territorio, leve strategiche per tutelare e sviluppare l'economia turistica nazionale. Partner del progetto è Anas, impegnata a promuovere la cultura della sicurezza stradale anche nell'ambito dei racconti di viaggio. Inoltre, Anas è da sempre promotrice di iniziative concrete di conoscenza e fruizione del territorio in grado di definire, nel loro insieme, la forza e il valore del nostro Paese. Il programma, in collaborazione con Rai Pubblicità, è scritto da Metis Di Meo e Dario Folchi con la collaborazione di Denis Falconeri. Direttore di produzione è Emiliano Celsi, la regia è di Andrea Conte. Il branded content è prodotto da Lilith Factory. (Com)