Europee: Marinone (Pd Roma), si vada avanti su legge voto fuorisede

- Come Partito democratico "ci auguriamo che la condivisione sulla proposta di legge che riforma il voto per i fuorisede possa concretizzarsi in tempo per le elezioni europee". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino del Pd, Lorenzo Marinone. "E' un obiettivo che come Partito democratico in tanti stiamo perseguendo perché permetterebbe finalmente di riconoscere un diritto a tanti nostri connazionali che si trovano distanti dalla propria residenza per motivi di studio e lavoro - spiega -. La prossima settimana la pdl arriverà in commissione Affari costituzionali al Senato e speriamo che questo porti tutte le forze politiche all'approvazione finale della norma prima della prossima importante scadenza elettorale che riguarda l'Europa e tutti noi". (Com)