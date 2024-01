Croazia: completata prima fase impianto stoccaggio sotterraneo gas di Grubisno Polje

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata completata a Grubisno Polje, in Croazia, la prima fase del progetto che consentirà al Paese di avere un altro impianto di stoccaggio sotterraneo del gas, oltre a quello già in funzione di Okoli. Lo riporta la stampa locale, secondo cui alla cerimonia di inaugurazione ha partecipato anche il primo ministro Andrej Plenkovic. "Siamo arrivati a metà strada, perché con la messa in funzione odierna della stazione di servizio si conclude la prima fase della costruzione del nuovo impianto di stoccaggio sotterraneo del gas croato. Ora abbiamo due o tre anni di estrazione dal giacimento, durante i quali produrremo circa 150 milioni di metri standard di gas", ha affermato Vlado Vlasic, direttore dell'azienda che si occupa del progetto. "Prima utilizzeremo il gas che si trova nel sottosuolo, lo trasformeremo e lo utilizzeremo in Croazia, e poi in un secondo momento trasformeremo la stazione in un deposito sotterraneo", ha affermato da parte Plenkovic. L’obiettivo principale del nuovo deposito sotterraneo sarà quello di contribuire a coprire il fabbisogno di gas nel sistema croato durante la stagione di riscaldamento. Il progetto di costruzione dell’impianto sotterraneo a Grubisno Polje, dal valore di 67 milioni di euro, è stato inserito dal ministero dell'Economia nell'elenco dei progetti di investimento strategici della Croazia. L'impianto di stoccaggio dovrebbe essere completato entro il 2027. (Seb)